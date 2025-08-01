Мы продаем не дома, а образ жизни

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о компании
Строим долговечные дома
EXIMA — продаем не дома, а образ жизни
Мы занимаемся строительным бизнесом с 2015 года, но до сих пор разрабатываем каждый проект с любовью и заботой
Наши мастера и дизайнеры на протяжении многих лет воплощают в жизнь самые смелые идеи по строительству. Мы используем качественные материалы и современные технологии, чтобы каждый наш проект был не только красивым, но и долговечным
Мы понимаем, что каждый клиент уникален, поэтому подходим к каждому проекту индивидуально.
Давайте вместе построим ваш идеальный дом, который будет согревать вас теплом и радостью долгие годы. Ваши мечты — наша работа!
На данном этапе производится оценка местности и геологические исследования для выбора оптимального типа фундамента.
Затем проводятся работы по разметке, земляные работы и заливке фундамента с армированием.
Мы используем только проверенные технологии и материалы, гарантируя надежность основания вашего будущего дома.
Сборка дома
После подготовки фундамента приступаем к монтажу коробки дома. Наши специалисты собирают стены из клееного бруса
или камня согласно проекту, соблюдая все технологические нормы. Каждый элемент тщательно подгоняется
для обеспечения герметичности и долговечности конструкции.
Кровля
Монтаж кровли включает установку стропильной системы, гидро- и пароизоляцию, укладку выбранного кровельного материала.
Мы предлагаем различные варианты покрытия — от металлочерепицы до мягкой кровли, обеспечивая надежную защиту
дома от атмосферных воздействий и сохраняя тепло внутри помещений.
Двери и окна
Устанавливаем энергоэффективные окна и входные двери с современными стеклопакетами и качественной фурнитурой.
Все конструкции монтируются с соблюдением герметичности, что обеспечивает тепло- и шумоизоляцию,
а также комфортный микроклимат в помещении в любое время года.
Внешняя отделка
Завершающий этап включает фасадные работы, монтаж водосточной системы, утепление и благоустройство прилегающей территории.
Мы выполняем отделку в строгом соответствии с дизайн-проектом, создавая эстетичный и гармоничный
внешний вид вашего дома, который будет радовать вас долгие годы.
Архитектор проектирует ваш идеальный дом, который будет соответствовать всем вашим требованиям
3 шаг
Сметный расчет
Подготавливаем для вас полный сметный расчет по согласованному проекту
4 шаг
Договор
Заключаем договор подряда, фиксируем стоимость проекта на все этапы строительства
5 шаг
Сервис
Вам назначается персональный менеджер и инженер проекта, для вашего удобства
6 шаг
Строительство
Организуем площадку под строительство, перед началом работ. Все работы выполняются согласно сметы
7 шаг
Отделка и ландшафт
Осуществляем полную отделку, по согласованному дизайн проекту. Сдаем объект и вы заезжаете в свой идеальный дом
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полезное
Статьи и новости
Плюсы и минусы построек из клееного бруса
Одним из наиболее актуальных стройматериалов для возведения загородного жилья и построек хозяйственного назначения является клееный брус. Он изготавливается посредством склеивания от двух до пяти деревянных ламелей. Особенность технологии в том, что ламели укладывают по отношению друг к другу с разным направлением годовых колец дерева. Это обеспечивает высокие прочностные качества, стойкость к кручению и другие эксплуатационные преимущества.
15.07.2025
Достоинства построек из клееного бруса
В каталоге представлено множество проектов построек из клееного бруса, различающихся по планировке, форме, габаритам и другим параметрам. Материал даёт возможность возведения самых разных сооружений, следствием чего становится широкий спектр вариантов. Наша компания специализируется на создании домов из клееного бруса с использованием качественных материалов и при строгом соответствии клиентским требованиям и пожеланиям.
12.08.2025
Этапы строительства дома под ключ из клееного бруса
Предназначение данной статьи — вкратце представить основные этапы возведения дома из клееного бруса с указанием некоторых тонкостей и нюансов. Поскольку наша фирма специализируется на создании подобных сооружений с использованием современных технологий и качественных материалов, мы постараемся дать детальный и конкретный, но не чрезмерно подробный (поскольку строгая техническая информация интересна лишь специалистам) строительства.
Как выбирал компанию для подряда на строительство своего дома тема отдельная. У каждого свои приоритеты при выборе. Что понравилось в ДСК ВудЛэнд так это четкие и грамотные ответы на все вопросы по будущему дому. По каждому этапу строительства шло обсуждение по вариантам исполнения той или иной конструкции (сам немного знаю тему строительства). То есть варианты исполнения той или иной работы, или применения материала и соответствующая стоимость. Остается только выбирать, что и за какие деньги строить. Выбирал для себя оптимальное соотношение цены качества, чтобы и в деньги уложиться и построить то, что хотел. В общем когда все моменты по эскизам, чертежам и ценам уладили, заключил договор на строительство с ДСК ВудЛэнд. Так как дело было в конце марта, то приступать пришлось в середине мая, так как поселок закрыли для большегрузных машин на просушку дорог. Жалко времени, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя потом как то все сгладилось по времени. Как только открыли дороги все пошло как по маслу, четко по графику. И привозили и собирали в сроки, что были согласованы в договоре. Приятно было смотреть как растет мой дом. В общем доволен.
Кирилл П.
01.08.25 | Санкт-Петербург
Компания «WoodLand» построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинам. Первая — это потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покраски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Команде Вудленд желаем успехов и процветания.
Семья Грибовых
01.08.25 | Москва
Год назад переехали в наш сказочный дом из клееного бруса. Живем не так давно, но за это время мы не нашли каких либо проблем в доме. Все работы были сделаны согласно проекту. Вся команда вкладывала душу в работы. Спасибо вам за вашу организационную работу и труд , которым вы занимаетесь.
Иванов Максим
01.08.25 | Москва
Как выбирал компанию для подряда на строительство своего дома тема отдельная. У каждого свои приоритеты при выборе. Что понравилось в ДСК ВудЛэнд так это четкие и грамотные ответы на все вопросы по будущему дому. По каждому этапу строительства шло обсуждение по вариантам исполнения той или иной конструкции (сам немного знаю тему строительства). То есть варианты исполнения той или иной работы, или применения материала и соответствующая стоимость. Остается только выбирать, что и за какие деньги строить. Выбирал для себя оптимальное соотношение цены качества, чтобы и в деньги уложиться и построить то, что хотел. В общем когда все моменты по эскизам, чертежам и ценам уладили, заключил договор на строительство с ДСК ВудЛэнд. Так как дело было в конце марта, то приступать пришлось в середине мая, так как поселок закрыли для большегрузных машин на просушку дорог. Жалко времени, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя потом как то все сгладилось по времени. Как только открыли дороги все пошло как по маслу, четко по графику. И привозили и собирали в сроки, что были согласованы в договоре. Приятно было смотреть как растет мой дом. В общем доволен.
Кирилл П.
01.08.25 | Санкт-Петербург
Компания «WoodLand» построила нам дом больше года назад. Дом из клееного бруса выбрали по нескольким причинам. Первая — это потому что в таком доме практически отсутствует усадка и отделку можно делать сразу. И вторая это то, что стены практически не требуют отделки кроме покраски и шлифовки. В доме очень легко дышится, зимой не холодно, как нас пугали при выборе материала. Команде Вудленд желаем успехов и процветания.
Семья Грибовых
01.08.25 | Москва
Год назад переехали в наш сказочный дом из клееного бруса. Живем не так давно, но за это время мы не нашли каких либо проблем в доме. Все работы были сделаны согласно проекту. Вся команда вкладывала душу в работы. Спасибо вам за вашу организационную работу и труд , которым вы занимаетесь.